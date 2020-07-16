Поліція викрила злочинне угруповання, яке збувало вибухові речовини, нібито списані на держпідприємствах. Усе продавали через Інтернет і надсилали поштою. Лише за останні 8 місяців зловмисники збули понад 4 тонни товару на 4 мільйони гривень.

Понад 500 правоохоронців провели обшуки у восьми областях України. Вилучили пів тонни вибухових речовин, боєприпаси, устаткування для їх виготовлення та фіктивні документи про списання пороху. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів та вручення підозри.