Поліція викрила злочинне угруповання зі збуту вибухових речовин [ Редактировать ]
Поліція викрила злочинне угруповання, яке збувало вибухові речовини, нібито списані на держпідприємствах. Усе продавали через Інтернет і надсилали поштою. Лише за останні 8 місяців зловмисники збули понад 4 тонни товару на 4 мільйони гривень.
Понад 500 правоохоронців провели обшуки у восьми областях України. Вилучили пів тонни вибухових речовин, боєприпаси, устаткування для їх виготовлення та фіктивні документи про списання пороху. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів та вручення підозри.
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