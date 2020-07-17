Сьогодні шість років з моменту авіакатастрофи малазійського Boeing-777 над українським Донбасом. Рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий 17 липня 2014 року - проросійськими бойовиками з зенітної установки "БУК", яку привезли з території Росії. Жертвами злочину стали 298 людей.

9 березня цього року в Нідерландах розпочався кримінальний процес проти винуватців катастрофи. Їх четверо - троє громадян Росії - Гіркін, Дубинський, Пулатов і українець Харченко. Усі вони влітку 2014 обіймали найвищі посади у воєнному керівництві самопроголошеної ДНР. Напередодні Європейський союз висловив сподівання, що відповідальність за цю трагедію має взяти на себе саме Росія.