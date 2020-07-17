Перерозподіл районів є несправедливим - так вважають в опозиції. Ось як прокоментував це питання Сергій Льовочкін.

Нові межі районів: чи правильно зробили реформу?

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что изменение районов в нынешнем виде это в чистом виде авантюризм. Поскольку не просчитано и не продумано. Каждый район должен быть сбалансирован, в первую очередь, с точки зрения государственных услуг и их доступности для людей. Районы должны быть созданы так, чтобы людям было жить комфортно, а не для того чтобы было удобно чиновникам в Киеве или чиновникам на местах. Напомню, что идеология реформы местного самоуправления заключалась в том, что произойдет децентрализация. И эта децентрализация произойдет на добровольной основе. Сейчас от этой логики отказались. В Кабинете министров перерисовали границы ОТГ, иногда они не вписываются в границы районов, которые потом так же перерисовали в Кабинете министров. Мы считаем, что это авантюра, которая не приведет к тому, что людям в этих районах и этих ОТГ станет жить лучше, и власть станет эффективнее на них работать. Вторая причина, по которой осуществляется административно-территориальная реформа, - это экономия бюджетных средств. Но в нынешнем варианте никакой экономии мы не видим. Поэтому "Оппозиционная платформа" считает нынешнюю административную реформу авантюрой, которая отразится на каждом человеке. Мы полагаем, к сожалению, что жить от нее станет хуже, и эту реформу нужно будет менять, как и многие другие. Как медицинскую, как образовательную и прочее - то, что называется реформами, но реформами не является, а является авантюрами, которые ухудшают жизнь людей.

Якими мають бути нові межі районів?

Территорию районов менять можно. Но, опять-таки, очень важно, чтобы соблюдались два условия. В результате изменения территории должно быть лучше жить людям. То есть власть должна стать доступнее, услуги должны стать доступнее. Более эффективно государство должно работать на людей. Вторая причина - это экономия бюджетных средств. Нынешняя реформа не отвечает ни на один, ни на второй вопрос. Никто не посчитал, что теперь будет стоить государству содержание новых районов, что будет стоить реформа. Здесь есть еще третья проблема, которая называется "кадровая". Нынешняя команда не умеет управлять. Это абсолютно очевидно. Они не умеют управлять, при том, что под ними есть некая бюрократическая подушка. Что произойдет, когда эту бюрократическую подушку посадят в транзитный период, то есть в период трансформации, когда одни районы будут превращаться в другие и будет происходить изменение государственных услуг, их видов и плотности? Так вот, эту бюрократия - она не умеет трансформировать. А молодежь, которая сидит над этой бюрократией (или не молодежь), она не умеет опыта управления. Поэтому несовместимость и неготовность элиты управленческой - это третий риск.

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