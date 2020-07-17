Перерозподіл районів та виборчий кодекс: Сергій Льовочкін прокоментував головні події тижня [ Редактировать ]
Перерозподіл районів є несправедливим - так вважають в опозиції. Ось як прокоментував це питання Сергій Льовочкін.
Нові межі районів: чи правильно зробили реформу?
"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что изменение районов в нынешнем виде это в чистом виде авантюризм. Поскольку не просчитано и не продумано. Каждый район должен быть сбалансирован, в первую очередь, с точки зрения государственных услуг и их доступности для людей.
Районы должны быть созданы так, чтобы людям было жить комфортно, а не для того чтобы было удобно чиновникам в Киеве или чиновникам на местах. Напомню, что идеология реформы местного самоуправления заключалась в том, что произойдет децентрализация. И эта децентрализация произойдет на добровольной основе. Сейчас от этой логики отказались.
В Кабинете министров перерисовали границы ОТГ, иногда они не вписываются в границы районов, которые потом так же перерисовали в Кабинете министров. Мы считаем, что это авантюра, которая не приведет к тому, что людям в этих районах и этих ОТГ станет жить лучше, и власть станет эффективнее на них работать. Вторая причина, по которой осуществляется административно-территориальная реформа, - это экономия бюджетных средств. Но в нынешнем варианте никакой экономии мы не видим.
Поэтому "Оппозиционная платформа" считает нынешнюю административную реформу авантюрой, которая отразится на каждом человеке. Мы полагаем, к сожалению, что жить от нее станет хуже, и эту реформу нужно будет менять, как и многие другие. Как медицинскую, как образовательную и прочее - то, что называется реформами, но реформами не является, а является авантюрами, которые ухудшают жизнь людей.
Якими мають бути нові межі районів?
Территорию районов менять можно. Но, опять-таки, очень важно, чтобы соблюдались два условия. В результате изменения территории должно быть лучше жить людям. То есть власть должна стать доступнее, услуги должны стать доступнее. Более эффективно государство должно работать на людей.
Вторая причина - это экономия бюджетных средств. Нынешняя реформа не отвечает ни на один, ни на второй вопрос. Никто не посчитал, что теперь будет стоить государству содержание новых районов, что будет стоить реформа. Здесь есть еще третья проблема, которая называется "кадровая".
Нынешняя команда не умеет управлять. Это абсолютно очевидно. Они не умеют управлять, при том, что под ними есть некая бюрократическая подушка. Что произойдет, когда эту бюрократическую подушку посадят в транзитный период, то есть в период трансформации, когда одни районы будут превращаться в другие и будет происходить изменение государственных услуг, их видов и плотности?
Так вот, эту бюрократия - она не умеет трансформировать. А молодежь, которая сидит над этой бюрократией (или не молодежь), она не умеет опыта управления. Поэтому несовместимость и неготовность элиты управленческой - это третий риск.
Місцеві вибори: як голосування може змінити владу?
К сожалению, я должен сказать, что не выполняются предвыборные обещания монобольшинством. Не выполняются - люди разочаровываются, они теряют веру в те обещания, которые наворачиваются на старые обещания, и при этом нет никакого результата, который улучшал бы ситуацию в стране.
В первую очередь - с миром на Донбассе, во вторую очередь - с тарифами и социальным обеспечением, с зарплатами и пенсиями людей. И то, что касается общей атмосферы в стране, - она не улучшается. Социологические опросы говорят, что 60% людей считают, что страна движется в неправильном направлении. Следовательно, рейтинги власти будут падать. Я не вижу никаких возможностей для власти изменить эту тенденцию в обозримом будущем.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает конкретные решения, у нас есть команда профессионалов в каждом городе и в каждом районе, которая готова взять ответственность. И эти люди будут доказывать избирателям сейчас, на местных выборах, то, что они умеют и способны управлять.
И мы надеемся на поддержку граждан Украины, мы надеемся, что на местном уровне нам сейчас, благодаря нашей победе, удастся создать сильные центры власти, которые помогали бы на местах нормализовать жизнь людей и громад, в которых люди живут.
по теме
Открытое письмо президенту Зеленскому
Как юрист юристу считаю необходимым напомнить, что должность президента - это должность Гаранта соблюдения Конституции
Сергій Льовочкін прокоментував зміни до виборчого кодексу
Отже, тепер ЦВК зможе рахувати голоси не тільки вручну, а й на електронних сервісах. Забороняється підкуп виборців - грошовий чи продуктовий. Пропорційна система застосовується у громадах, де мешкає 10 тисяч людей, а не 90, як було раніше
Отказ Зе-власти проводить выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей - это дискриминация граждан и нарушение Конституции
Для Зе-власти стало привычным нарушать Конституцию и не считаться с правами украинских граждан
Аграрії Одещини не отримали допомоги від влади: чим це загрожує
Посуха на Одещині визнана надзвичайною ситуацією державного рівня. Про це офіційно повідомили у місцевій облдержадміністрації
Місцеві вибори та децентралізація: що відбувалось у стінах парламенту та чому протестують українці
В Україні стартували передвиборчі перегони. Депутати призначили дату проведення місцевих виборів. На дільниці ми з вами підемо 25 жовтня