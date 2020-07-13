Лесные пожары в Луганской области принесли людям убыток в 450 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По их словам, огонь уничтожил 76 домов, но ни один из них не застрахован. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено 35 домов в с. Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов в кооперативе "Волчье озеро".

Отмечается, что окончательно потушить пожары в домохозяйствах пока не удалось, поэтому сумма убытков пока не окончательна.

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