Пожары на Луганщине: названа сумма убытков [ Редактировать ]
Лесные пожары в Луганской области принесли людям убыток в 450 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
По их словам, огонь уничтожил 76 домов, но ни один из них не застрахован. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено 35 домов в с. Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов в кооперативе "Волчье озеро".
Отмечается, что окончательно потушить пожары в домохозяйствах пока не удалось, поэтому сумма убытков пока не окончательна.
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