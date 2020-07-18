"Альтернативи немає і не буде: у разі виходу з Мінського процесу - повернути території та мир в Україну найближчими роками владі навряд чи вдасться". Про це в інтерв'ю українським ЗМІ заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Також політик наголосив, що не існує таких умов, за виконання яких Російська Федерація погодиться на вихід України з Мінських угод.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Ми ж добре розуміємо, що ОРДО і ОРЛО, ці неконтрольовані з боку Києва та України території, і та влада, яка там існує, вони орієнтуються на Росію. Хіба це секрет? Хіба секрет, що останні місяці вони заявляють, що іншого шляху не бачать, як з Росією. Це, до речі, дуже "висока" оцінка діяльності влади. Тому що при Порошенку вони так не заявляли. Хоча, при Порошенку була більш радикальна, інша позиція по відношенню до цих територій. Але тоді вони про це не говорили.

А мабуть тут, в очікуванні того, що приходить нова влада, новий президент, які змінять цю ситуацію, і який зможе встановити мир, тому що він з цим йшов, як з головним гаслом, на прапорі своєї виборчої програми, вони зрозуміли, що пройшов рік, і Порошенко вже сьомий рік при владі.