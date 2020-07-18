У Карпатах науковці виявили майже 300 гектарів пралісів. Це дерева, яким понад 150 років. Такі насадження ніколи не вирубували люди. Дістатись туди непросто - ні доріг, ні стежок немає.

Утім, нашій Христині Гашенко вдалося побачити унікальне явище природи. Як? Деталі в репортажі.

Гірське село Кам'янка на Львівщині. З одного боку - ліси Національного парку "Сколівські Бескиди". З іншого - держлісгоспу. Це найближче село до старовікових насаджень. Про них у селі знають.

Петро Петрів, житель Кам'янки:

Звіра багато було, коли ходив тим лісом. То я перейду кілометрів п'ять, поки туда вийду на верх, то я міг 3-4 рази як не оленя то козулю, то кабана дикого зустріти.

Дістатися сюди непросто. Давні ліси - високо в горах. Дорогу нам показують головний лісничий Сколівського лісгоспу і представник наукової громадської організації, яка й виявила ці насадження.

Зелемянкійський хребет ми бачимо, гори який на даний час в тумані там розташована основна площа старовікових насаджень. Проїжджаємо місцеву річку Кам'янку.

Піднімаємося кам'янистою дорогою в гори. Із кожним десятком метрів вона стає дедалі вужчою та непроїзною для авто. Раніше цими шляхами місцеві на конях возили дерево та водили випасати овець. Врешті-решт дорога закінчується.

Проїхати на машині ми не можемо. Тут немає дороги. До пралісів залишилося менше ніж кілометр, тож далі йдемо пішки.

20 хвилин глиняними стежками вгору і ми на місці. Дерева тут ростуть хаотично. Більшості з них по 150 років. Частина - на межі відмирання.

Ігор Скольський, науковець,експерт з ведення лісового господарства:

Він досить є грубим, якщо бачите я його практично не можу обійняти.

На землі - десятки повалених, уже відмерлих дерев. Їхні стовбури вкриті рідкісними мохами. На них ростуть молоді саджанці.

Ігор Скольський, експерт із ведення лісового господарства:

Це остання фаза розкладу, якщо ви бачите, то вона от це розкладається і на ній утворюються молоді породи,вже йде молоде поновлення, клен явір, яличка.

Також на мертвій деревині ростуть унікальні червонокнижні коралоподібні гриби. Їхня вага сягає до п'яти кілограмів. Лісники зізнаються - і гадки не мали, що насадження є унікальними.

Василь Дмитрів, головний лісничий ДП "Сколівський лісгосп":

Виділення квазіпралісів якраз підвищує статус цього лісу, тут взагалі буде заборонено будь-яку діяльність і окрім того буде виділена буферна зона в межах двох висотів дерев.

Тепер Міністерство екології має вирішити - відкривати старовікові ліси для туристів чи залишити їх у таємниці.