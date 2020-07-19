Полицейский устроил "воздушную" погоню за злоумышленником [ Редактировать ]
В Казахстане сотрудник полиции выпрыгнул за преступником из окна 13 этажа.
Об этом сообщает Polisia.kz.
По информации, Майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду и, представившись сантехниками, зашли в квартиру к подозреваемому в педофилии.
Отмечается, что мужчина, увидев сотрудников полиции, подбежал к окну на 13 этаже и выпрыгнул в него. Майор погнался за ним, и они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. Правоохранителя госпитализировали с переломом ступни.
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