Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что иностранцам запретят покупать землю в стране. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства, передает его пресс-служба.

В 2021 году завершится мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса. В этой связи мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Основные проблемы определены. Земля иностранцам не продается. К этому вопросу больше не вернемся.

Токаев подчеркнул необходимость осваивать землю. По его словам, после инвентаризации 12,8 млн га неосвоенных земель 7 млн га вернулись государству. Также президент Казахстана поднял вопрос экологии.

Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Это недостаточно.

Ранее сообщалось, что в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности закона об открытии рынка земли, который одобрил президент Зеленский.