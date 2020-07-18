В лобовом ДТП под Одессой погибли 6 человек, 3 в больнице (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 18 июля, утром возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, среди них ребенок 2018 года рождения.
Как пишет "Бессарабия INFORM", вследствие лобового столкновения погибли все пассажиры и водитель "восьмерки", а также два человека, находившихся в Mitsubishi.
Спасателям пришлось вырезать тела людей из покореженных автомобилей.
Подробности трагедии выясняются, в полиции пока не прокомментировали случившееся.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе в страшном ДТП пострадали 5 человек.
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