На Тернопольщине в селе Башуки община Украинской Православной Церкви построила новый храм вместо захваченного представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ "Фавор", в настоящее время храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила готовится к освящению.

"За два года, в течение которых возводился храм, собрали 182 083 грн и приобрели на них необходимые стройматериалы - бетон, кирпич, цемент. Во время строительства храма нашелся благодетель, который взял на себя завершение строительных работ, благоустройство храма и прихрамовой территории", - рассказали в благотворительном фонде.

По словам сотрудников фонда, храм был построен благодаря активной позиции настоятеля и церковной общины.

"Если верующие во главе со священником горят желанием построить Дом Божий, прикладывают максимальные усилия в поиске благодетелей, помощников, а также стройматериалов и других ресурсов, то все пойдет гладко и, действительно, с Божией помощью", - отметили в сообщении пресс-службы фонда.

Как сообщалось ранее, в 2015 году сторонники КП совершили силовой захват храма УПЦ в селе Башуки. Борьба за храм, в которой активное участие принимали представители областной власти, продолжалась 2 года.

В 2017 году был освящен участок для строительства нового храма, однако только в 2018 году прихожане УПЦ смогли повторно зарегистрировать церковную общину.

20 октября 2018 года члены религиозной общины УПЦ начали строительство храма.

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