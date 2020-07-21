"Молодцы": жители Луцка хором скандировали слова благодарности [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Луцке освободили заложников автобуса, которые провели в нем целый день. Спасательная операция длилась около 12 часов.
В итоге, террорист был задержан, мирные жители не пострадали.
Жители города отблагодарили полицию. Они вышли на улицы и скандировали "Молодцы". Происходящее засняли на видео.
Напомним, Зеленский обратился к украинцам после освобождения заложников в Луцке.
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