Автобус с заложниками в Луцке / Фото "Волынские новости"

Во вторник, 21 июля, в Луцке освободили заложников автобуса, которые провели в нем целый день. Спасательная операция длилась около 12 часов.

В итоге, террорист был задержан, мирные жители не пострадали.

Жители города отблагодарили полицию. Они вышли на улицы и скандировали "Молодцы". Происходящее засняли на видео.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам после освобождения заложников в Луцке.