В понедельник, 20 июля, скейтеры-подростки избили мужчину. Инцидент произошел недалеко от ТЦ SmartPlaza. Об этом сообщает "Киев Оперативный"

Причины драки пока неизвестны.

Позже скейтеры предоставили свою версию случившегося:

Как я ранее писал, мужчина в нетрезвом виде начал провоцировать на конфликт и угрожать несовершеннолетним. Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности..?