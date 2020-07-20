Скейтеры-подростки жестоко избили мужчину (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, скейтеры-подростки избили мужчину. Инцидент произошел недалеко от ТЦ SmartPlaza. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
Причины драки пока неизвестны.
Позже скейтеры предоставили свою версию случившегося:
Как я ранее писал, мужчина в нетрезвом виде начал провоцировать на конфликт и угрожать несовершеннолетним. Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности..?
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре пассажиры зверски избили девушку в маршрутке. Читайте также, в Киеве пассажир отказался оплатить проезд в такси и выстрелил в таксиста.
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