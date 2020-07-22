Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его взяли под стражу сроком на три месяца.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.

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По ее словам, Новак арестован сроком на три месяца, однако защита намерена обжаловать меру пресечения. В то же время сам Новак заявляет, что не является виновным, он назвал свое задержание "политическим актом".

Напомним, Славомира Новака задержали в Польше 20 июля. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что деятельность экс-главы "Укравтодора" расследуют антикоррупционные органы сразу двух стран - Украины и Польши.

После задержания Новака в офисах "Укравтодора" и компаний, которые участвовали в тендерах, прошли обыски.

Предполагается, что Новак использовал должность главы "Укравтодора" для получения неправомерной выгоды. Украинские и польские следователи продолжают выявление и арест активов.