Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" [ Редактировать ]
Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его взяли под стражу сроком на три месяца.
Об этом сообщила спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир.
По ее словам, Новак арестован сроком на три месяца, однако защита намерена обжаловать меру пресечения. В то же время сам Новак заявляет, что не является виновным, он назвал свое задержание "политическим актом".
Напомним, Славомира Новака задержали в Польше 20 июля. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Ранее сообщалось, что деятельность экс-главы "Укравтодора" расследуют антикоррупционные органы сразу двух стран - Украины и Польши.
После задержания Новака в офисах "Укравтодора" и компаний, которые участвовали в тендерах, прошли обыски.
Предполагается, что Новак использовал должность главы "Укравтодора" для получения неправомерной выгоды. Украинские и польские следователи продолжают выявление и арест активов.
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