Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест [ Редактировать ]
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она пробудет под стражей до 13 сентября.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.
Таким образом, суд продлил меру пресечения для Кузьменко еще на два месяца.
Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.
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