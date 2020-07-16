Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она пробудет под стражей до 13 сентября.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Таким образом, суд продлил меру пресечения для Кузьменко еще на два месяца.

Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.