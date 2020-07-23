Больше четырех тысяч автомобилей. Примерно столько машин украли в нашей стране за последний год. Лидер антирекорда - столица. Каждую четвертую машину угоняют именно в Киеве. То есть, ежедневно местные правоохранители получают несколько сообщений об угоне машины. Так почему же в Украине такая вольница для угонщиков? Какие марки машин среди "любимчиков" у воров? И как защитить себя от подобных случаев? Об этом - в материале.

Какие существуют схемы?

С развитием технологий и технических характеристик машин, усовершенствуются и способы угонов. Автоконцерны выпускают все новую и новую электронику, к которой "невозможно" подключится, или "перепрошить" ее. Но, как оказалось, новые технологии для воров автомобилей - не препятствие, а скорее - новый вызов. Экзамен, который они, к сожалению, проходят на "отлично".

"Угнать могут все, везде и когда угодно. Чаще всего, у нас в стране машину воруют либо под заказ - это когда есть интерес к определенной машине, либо на запчасти. В таких случаях марка и происхождение транспортного средства не столь важны", - говорит адвокат Игорь Липявка.

Машина тронулась, господа присяжные заседатели!

Эту схему мы не зря озаглавили цитатой Остапа Бендера. Ведь, чтобы угнать машину не нужны ни знание технических характеристик, ни специальных "уловок", да и умения водить не требуется! Главное - качественно сфабриковать документы, в частности, технический паспорт и права. Дальше - злоумышленники просто вызывают эвакуатор, предъявляют документы, и машину эвакуируют туда, куда скажет "собственник" транспортного средства. И вряд ли автомобиль отвезут на штрафплощадку.

Два ключа? Это еще не значит, что их не может быть 10!

Самая простая из "сложных" схем угона автомобиля. Сейчас, в эпоху постоянного развития технологий, производители придумывают новые способы открыть машину и завести ее. Начиная от открытия дверцы отпечатком пальца, заканчивая установкой специальных приложений на телефонах. Но, главный "механизм" всей цепочки - электронный ключ. Каждая пара ключей имеет свой специальный код, запрограммированный под вашу машину. Но, это не значит, что его нельзя "перепрошить", или сделать дубликат. Где? - Чаще всего там, где вы чините свою машину - на СТО. Ведь там есть все необходимые условия - специально оборудование, доступ ко всем частям машины, ключ и, самое главное, "куча" времени, чтобы спокойно и не спеша запрограммировать ключ так, как нужно.

"Вы можете забрать свою машину, она заведется, без проблем. Будет стоять там месяц-два… А потом просто в один момент, машину вашу украдут без каких либо усилий. Поэтому крайне важно, пользоваться теми СТО, в которых вы уверены на все 100 процентов", - говорит адвокат Игорь Липявка.

Чем дольше доставляли машину, тем больше рисков

Самые уязвимые к угонам и копированию ключей - пригнанные машины. Как оказалось, воровство подобных транспортных средств - частые случаи. Ведь открыть их намного проще. Часто злоумышленники делают это с помощью родного ключа от автомобиля.

"Когда вы покупаете "евробляху", или "американца", вы берете эту машину с одним ключом. Мол, второй где-то потерялся. Но, действительно ли это так? Я знаю, что бывают случаи, когда такие вот ключики потом просто покупают заграницей у первых собственников машин. Так что, если купили подобный автомобиль, лучше запрограммировать новый ключ к машине", - говорит генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, Олег Назаренко.

Более того, перед тем как вы получаете свою машину, ее зачастую регистрируют в специальной фирме, перевозят через границу и только потом водителем доставляют к вам. Отследить, что же делают с этой машиной в этот период "доставки" - невозможно.

"Вот вы купили "американца". Давайте считать. Купили на аукционе, оттуда ее везут к порту, грузят на корабль, она плывет в Одессу, сгружают в Одесском порту, перевозят, допустим, в столицу, где вы забираете машину. Вы представляете, сколько составляющих в этой цепочке?", - говорит адвокат Игорь Липявка.

Технологии - наше все

На дублировании электронных ключей методы воров не заканчиваются. Зачастую, им приходится "поморочиться" со вскрытием машины. Чаще всего, подобные "делки" вскрывают машину кодграбберами - специальными устройствами, которые считывают код во время открытия/закрытия машины. Как это работает - хорошо видно в этом видео.

Кстати, купить такое устройство можно просто в сети. При чем покупка эта довольно таки бюджетная. Все зависит от модели и технических "наворотов".

Ловля на удочку

Самый навороченный механизм, который требует и напарника, и специального дорогостоящего устройства. Но, несмотря на сложность в организации и большой риск, эта схема - самая популярная среди воров автомобилей. Как она работает хорошо видно в этом видео.

На подобное устройство ворам нужно потратиться, правда "удочка" быстро окупится! Кстати, купить подобную аппаратуру можно просто в сети.

А возможно ли защититься?

Вы, конечно, можете привести аргумент в пользу дополнительных систем безопасности. Начиная от классических - технических (типа механической перемычки), и заканчивая электронными (сигнализация, GPS-навигация). Но, по словам экспертов, это не остановит, а только притормозит процесс угона вашего автомобиля.