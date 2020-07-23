В Киеве на съезде с Южного моста на Столичное шоссе с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отмечается, что в указанный период планируется проведение ремонта на Южном мостовом переходе.

"Запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.