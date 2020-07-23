В Киеве на Южном мосту ограничат движение [ Редактировать ]
В Киеве на съезде с Южного моста на Столичное шоссе с 20:00 23 июля до 12:00 24 июля будет ограничено движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что в указанный период планируется проведение ремонта на Южном мостовом переходе.
"Запланировано выполнить текущие работы на съезде с Южного моста на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. Впрочем, ограничения возможны до 12:00", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.
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