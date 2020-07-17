Після останнього протесту чиновники виділили гроші, яких вистачило аж на 600 метрів

Щоправда, доріг, які давно потребують ремонту, в Україні поки що більше, ніж нових сучасних автошляхів. Приміром, трасу Львів-Ужгород не лагодили кілька десятиліть.

Щоб привернути увагу влади до проблемної дороги, рух на ній вже п'ятий день поспіль перекривають жителі сіл Старосамбірського району Львівщини. Щоправда, вони й самі не розуміють, скільки часу треба протестувати, щоб дорогу таки відремонтували.

Після останнього протесту чиновники виділили гроші, яких вистачило аж на 600 метрів. Тож, на трасу протяжністю 232 кілометри, знадобиться 387 одноденних протестних акцій. Чи готові селяни протестувати понад рік, чи, може, існують якісь інші способи розв'язання проблеми розкаже Христина Гашенко.

Під спекотним сонцем чи дощем жителі одинадцяти сіл по черзі ходять зеброю. Вимагають відремонтувати 17 км дороги через їхні села.

Марія Токар, учасниця акції:

Ми хочемо дороги тому що в нас знаєте ми як їдемо то нами аж до потолка трясе, яма на ямі у нас, і нам ніхто не хочемо нам допомоги.

У середу до людей приїздив очільник області й заявив: грошей на ремонт немає. Їх проситимуть із державного дорожнього фонду. Черговим обіцянкам посадовця люди не повірили.

Наталія Гром, учасниця акції:

Має бути чітка пропозиція, так щоб могли люди переконатися, а не десь просто можливо, мабуть, ймовірно, як тільки будуть кошти.

Машини пропускають по одній - щопівгодини. Без черги - лише автобуси, швидкі та авто з дітьми.

Після кілька годин простою - водії нервують.

Віктор, водій:

Вже другий год в черзі стою і толку немає. Одні пропускаю, а другі всі стоять.

Не вистачає регулювальника.

Іван, учасник акції:

Поліція відмовилася їхати до нас, дзвонили, багато було звернень в поліцію і від водіїв і від учасників. Немає результату на даний час.

За акцією поруч спостерігають правоохоронці.

Юрій Волошин, начальник сектору регулювання патрульної поліції Старосамбірського району Львівської області:

Зараз один екіпаж патрульної поліції працює по даній ситуації група документування. Займаємся документуванням того що зараз відбувається.

Четверо учасників акції голодують четверту добу. П'ють лише воду.

Надія Яворська, учасниця акції:

Звичайно що то є виснаження таке як запаморочення, затуманеність в очах і навіть нечіткість виговорювати якісь певні слова.

Люди розповідають, правоохоронці попередили їх про відповідальність перед законом через акцію протесту.

Оксана Паращак, учасниця акції:

Прийшла поліція, сказали що дають повістки отцю і всім тим хто в акції. І мені тим більше зле стало. У мене був 170 на 100 то таке неможливе надали нам медичну допомогу але нині рішили трошки відстоювати свої права.

Чи відкрили кримінальні справи проти активістів та чи склали на них протоколи в поліції - наразі не коментують. Поспілкуватися з очільником Львівщини Максимом Козицьким знімальній групі не вдалося - в прес-службі пояснили, що в нього справи.