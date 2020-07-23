У Франції двоє дітей врятувалися від пожежі - вистрибнувши з вікна - в руки сусідам. Неймовірна і зворушлива історія порятунку у Греноблі. Там у житловому будинку зайнялася квартира на третьому поверсі. Удома були лише двоє хлопчиків - 10 і трьох років.

Спершу старший брат допоміг спуститися молодшому, а коли переконався, що з малим усе добре - стрибнув і сам. Обох зловили сусіди та перехожі і передали медикам. Минулося без серйозних травм. Схожа історія сталася днями в Китаї. Чоловік на вулиці піймав просто в руки дворічного малюка, який випав із вікна п'ятого поверху.