У Франції двоє дітей вистрибнули з вікна в руки сусідам [ Редактировать ]
У Франції двоє дітей врятувалися від пожежі - вистрибнувши з вікна - в руки сусідам. Неймовірна і зворушлива історія порятунку у Греноблі. Там у житловому будинку зайнялася квартира на третьому поверсі. Удома були лише двоє хлопчиків - 10 і трьох років.
Спершу старший брат допоміг спуститися молодшому, а коли переконався, що з малим усе добре - стрибнув і сам. Обох зловили сусіди та перехожі і передали медикам. Минулося без серйозних травм. Схожа історія сталася днями в Китаї. Чоловік на вулиці піймав просто в руки дворічного малюка, який випав із вікна п'ятого поверху.
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