Україна поступово наближається до тарифної прірви - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
В опозиції вважають: країна поступово наближається до тарифної прірви. За останні роки ціни на комірне значно зросли. І обнадійливих прогнозів у політсилі - поки що не роблять.
Віктор Медвечук, народний депутат, голова політради фракції "Опозиційна платформа - За життя":
А вы знаете о том, что, например, цена сегодня на газ в Киеве для граждан где-то 3150 грн., а в том же Львове, допустим, доходит до 5 тысяч? Все от условий транспортировки. Вот это и есть рыночные цены. А с первого октября, а платежки придут первого ноября, естественно, после местных выборов, рыночные цены введут на тепло. А я хочу подчеркнуть, что стоимость тепла для населения, с 2014 года повысилась на 1225%. Значит, этот лад повышения - он будет продолжаться.
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