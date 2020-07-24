Лучший подарок чиновнику: министр Малюська представил сертификаты в VIP-камеры СИЗО [ Редактировать ]
Министр юстиции Денис Малюська представил подарочные сертификаты на проживание в камерах в следственных изоляторах с улучшенными бытовыми условиями. Министр написал шуточный пост в Facebook, однако услуга абсолютно реальна.
С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору.
Сертификат на VIP-камеру в СИЗО можно приобрести по ссылке https://online.minjust.gov.ua/kvsn. Там следует выбрать следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу, после чего получить сертификат.
Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины в апреле 2020 года.
8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, 25 мая - Черниговское СИЗО, а 20 июня - СИЗО Житомира и Винницы.
Больше о VIP-камерах в СИЗО и сколько будет стоить такое "роскошество" можно прочитать в авторском материале "Подробностей".
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