В СИЗО Чернигова появились платные камеры: там самые низкие расценки в Украине [ Редактировать ]
В следственном изоляторе (СИЗО) Чернигова, вслед за Киевом и Львовом, появились платные камеры повышенного комфорта. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
За суточное пребывание в люкс-камере придется заплатить 500 грн, за неделю - 1 600 грн, за месяц - 3 500 грн. Это самые низкие расценки в Украине: месяц комфортного пребывания в СИЗО Львова обойдется в 4 000 грн, в Киеве - 12 000 грн.
"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с обычными камерами. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузлом и минимальным набором необходимых бытовых условий", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
Деньги, полученные в качестве оплаты за содержание в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники и электрики.
Следующие в очереди на открытие VIP-отделений в СИЗО - Харьков и Одесса.
"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила Высоцкая.
Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.
8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор.
по теме
В продаже львы и медведи: долговой аукцион Минюста превращается в "птичий рынок"
Скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).
Собака за долги: Минюст выставил на продажу питомцев должников
Министерство юстиции продает за долги породистых собак
В Киеве повысят тарифы на воду
Тариф на водоснабжение будет повышен на 9,7%, на водоотвод - на 32%. Общее подорожание услуги составит 19%.
Под Черниговом вспыхнул частный дом, есть жертвы
Во время тушения огня пожарными было обнаружено четырех погибших
П'ятизіркові нари: Мін'юст продаватиме елітні камери у СІЗО
У Мін'юсті вирішили поповнити бюджети українських тюрем. Ув'язненим пропонують віп-камери з комфортом. Щоправда, скористатись нагодою можна поки що лише у Лук'янівському СІЗО