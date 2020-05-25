В следственном изоляторе (СИЗО) Чернигова, вслед за Киевом и Львовом, появились платные камеры повышенного комфорта. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

За суточное пребывание в люкс-камере придется заплатить 500 грн, за неделю - 1 600 грн, за месяц - 3 500 грн. Это самые низкие расценки в Украине: месяц комфортного пребывания в СИЗО Львова обойдется в 4 000 грн, в Киеве - 12 000 грн.

"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с обычными камерами. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузлом и минимальным набором необходимых бытовых условий", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Деньги, полученные в качестве оплаты за содержание в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники и электрики.



Следующие в очереди на открытие VIP-отделений в СИЗО - Харьков и Одесса.

"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила Высоцкая.

Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.

8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор.