Торговал прямо из СИЗО: телефонного мошенника нашли в киевском изоляторе [ Редактировать ]
В киевском СИЗО разоблачили телефонного мошенника, который обманывал людей, путем продажи билетов на междугородные пассажирские перевозки во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Мошенник, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил гражданам и предлагал им услуги междугородных пассажирских перевозок в условиях карантина. Минимальная стоимость бронирования составляла 700 гривен, которые потерпевшие перечисляли на банковскую карточку мошенника. Кроме того, отдельные граждане, под предлогом возврата средств за билеты, оказывали злоумышленнику данные своих банковских карт, с помощью которых последний снимал остальные денежных средств, находящихся на этих карточках.
В результате принятых правоохранителями мер, все-таки удалось установить личность злоумышленника. В камере, где он находился, правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон, который использовался при совершении преступлений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее в СИЗО у женщины подтвердили коронавирус.
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