VIPы, премиум-хаты, или камеры с повышенным комфортом. Их называют по-разному. Кто-то утверждает, что создавали их для чиновников и политиков, которые будут ждать своего срока. Кто-то говорит, что эти камеры оборудовали специально, для отвода глаз. Но бытует еще одно мнение - что новые камеры как раз не новые, а просто хорошо забытые старые. И подобные "СИЗОшные" апартаменты существуют давно, вот только о них не было принято говорить, ведь это - своеобразный риэлтерский бизнес. Пускай специфический и рискованный, но прибыльный! Так под кого же делали новые камеры сразу в нескольких СИЗО по всей стране? И вообще, в каких условиях ждут судебного приговора подозреваемые? Давайте разбираться.

С ремонтом, душем и даже ковриком

Первым о новых камерах с повышенным комфортом заявил министр юстиции - Денис Малюска. Он выложил фотографии новых камер, а также детально описал, что же находится в подобных камерах. Там, оказывается, все по высшему разряду! Свежий ремонт, небольшая кухня, бытовая техника (телевизор, микроволновка, тостер, бойлер, кондиционер и т.д.), а еще новые кровати и комплект посуды! В общем, все, что нужно человеку для "комфортного" пребывания в СИЗО.

Фото: facebook.com/Denis-Malyuska

Первые подобные камеры появились в Лукьяновском СИЗО. Всего их там четыре. Но это - только начало! Подобные хаты "премиум-класса" уже создали и во Львове. По условиям примерно то же самое, что на Лукьяновке.

Дальше - больше. Камеры повышенного комфорта появятся в Чернигове, Харькове и Черновцах.

Цены

Здесь, видимо, все зависит от престижности района, где находится следственный изолятор, и города. К примеру, в Киеве такая камера обойдется подозреваемому в 2 000 гривен в сутки. Если желаете арендовать такое жилье на неделю - 8 000 грн., месяц - 12 000 грн. В регионах, стоимость VIP-камеры немного ниже. Сутки обойдутся в 1000 грн., неделя - 3500, месяц - 4000 грн.

Для сравнения, примерно столько же стоит номер среднего отеля в столице и во Львове соответственно. Но в Минюсте говорят, что сравнивать цены нельзя, ведь "пакет услуг" в СИЗО намного шире!

"Здесь же еще и охраняют персону! Давайте не забывать об этом. Посмотрите, какая здесь [Лукьяновское СИЗО - ред.] большая территория. А сколько здесь охраны! Персонала! Все-таки сравнение с отелем - неуместно", - говорит заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В Минюсте рассчитывают, что подобной камерой, в первую очередь, будут пользоваться те подозреваемые, которые ждут решения о внесении залога. Но не исключают, что подобными "удобствами" может воспользоваться каждый заключенный. Главное - провести платеж.

Новые камеры = новые правила

Какова же главная цель создания подобных условий сразу в нескольких СИЗО? В Минюсте заявляют, что подобные камеры помогут побороть коррупцию на местах - то есть в следственных изоляторах. По мнению министра, деньги теперь будут идти напрямую в казну, а не оседать в карманах коррупционеров.

"Вместо взятки за камеру "получше", деньги будут идти напрямую в бюджетный спецфонд", - говорит министр юстиции Денис Малюска.

А все полученные деньги от аренды камер с повышенным комфортом в Минюсте планируют направить на ремонт и содержание других камер СИЗО, которые нуждаются в срочном ремонте.

Все новое - давно забытое старое

Но действительно ли таких камер в Лукьяновском СИЗО только четыре, как уверяют в Минюсте? Эксперты говорят, что нет.

"Такие камеры существуют уже очень давно. Примерно с начала двухтысячных. Тогда даже была попытка сделать что-то похожее - официально разрешить подобные камеры. Камеры сделали, но система так и не заработал. Подобных "хат" только на Лукьяновке около 20. Почему нам их не показывают?", - говорит бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

По словам Старенького, распределяли подобные камеры по договоренностям. И у них два этапа. Первый - официальный. Деньги за хорошую камеру перечисляют на счет благотворительного фонда. А уже после платежа - заселение в новые "СИЗОшные" апартаменты. Но есть одно но. Подобных "меценатов" может быть больше, чем камер. И тогда начинается второй этап договоренностей - неофициальный и коррупционный.

"Все, что нам показывают, - это только замыливание глаз. Безусловно, легализировать подобные услуги нужно. Но, давайте посмотрим, сколько СИЗО удастся заработать на этом проекте. Мне кажется, что они больше потратят, чем заработают", - говорит бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

Любопытно, что даже не все камеры приходилось ремонтировать и обставлять мебелью. В одном из корпусов Лукьяновского СИЗО подобную "улучшенную" камеру нашли случайно! При чем обустроили ее в корпусе для несовершеннолетних.

СИЗО строгого режима

И пока все обсуждают новые комфортные камеры с горячей водой, пластиковыми окнами, плазмами и хорошей вытяжкой, большинство камер следственного изолятора в реальности выглядят с точностью до наоборот. Из труб - холодная вода, окна сквозят, телевизор чаще всего с аналоговой антенной, а стены - в черной плесени. И подобные условия подозреваемые еще называют нормальными!

"Та нормально. Жить можно. Пытаемся ремонт делать собственными силами, но что здесь можно сделать? Но это еще неплохо. Хоть нар на всех хватает. Еще в начале 90-х в Днепре СИЗО было забито до отказа. Нас было 80 человек, а нар - 30. Вот и считайте", - говорит подозреваемый Вадим.

В разговоре с нами Вадим уточнил, что подобные условия, как в Лукьяновском СИЗО, - действительно хорошие! Ведь следственные изоляторы в большинстве регионов в аварийном состоянии.

"Это вечная проблема украинских следственных изоляторов. Во Львове здание СИЗО - это вообще бывшая церковь. Там, кстати, еще одна проблема. Изолятор ведь в самом центре города находится. Буквально напротив оперного театра. В Херсоне - большая проблема с грунтовыми водами. Там очень сыро", - говорит бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

И такие условия содержания нередко провоцируют бунты в следственных изоляторах. А еще - это причина постоянных исков против нашего государства в Европейский суд по правам человека. И, зачастую, наша страна их проигрывает и выплачивает круглые суммы компенсаций подозреваемым.