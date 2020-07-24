В пятницу, 24 июля, Орджоникидзевский райсуд Харькова взял под стражу предполагаемого сообщника луцкого террориста Максима Кривоша. Арестованного мужчину зовут Дмитрия Михайленко. Подозреваемого арестовали на два месяца. Соответствующее решение озвучил председательствующий судья.

Согласно решению суда, подозреваемый арестован на срок 60 дней. Михайленко сможет выйти под залог в размере 175 тысяч гривен.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.

СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.

Террорист хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.

А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".