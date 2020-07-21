Во вторник, 21 июля, в Луцке из захваченного в заложники автобуса вышли трое заложников. Об этом сообщили в эфире одного из телеканалов.

Терорист отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка.

Такую информацию подтвердили несколько очевидцев.

Это произошло после того, как полицейский подошел к террористу и поговорил с ним.

В полиции подтвердили эту ифнормацию.

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых заложников.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.

Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.

Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".

Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.

Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.

Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.

Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста

По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.