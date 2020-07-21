Во вторник, 21 июля, журналисты сайта "Перший" смогли связаться с захватчиком, который держит в заложниках автобус в Луцке.

Женщина по имени Руслана Д. заявила, что им дали полчаса времени, и просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от президента Владимира Зеленского.

Руслана Д.: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Пол часа, а дальше что?

Руслана: Вы пишите к нему напрямую. Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Руслана: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр ...

Руслана: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Руслана: Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.

(Шорох, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Руслана: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Руслана: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Руслана: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(Женским голосом сбоку кто-то кричит Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!).

Руслана: Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделается к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Руслана: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перекинула. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Руслана: Давайте. Шевелитесь.

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