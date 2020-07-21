"Осталось полчаса": захватчик выдвинул ультиматум [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, журналисты сайта "Перший" смогли связаться с захватчиком, который держит в заложниках автобус в Луцке.
Женщина по имени Руслана Д. заявила, что им дали полчаса времени, и просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от президента Владимира Зеленского.
Руслана Д.: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Пол часа, а дальше что?
Руслана: Вы пишите к нему напрямую. Поднимайте как-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Руслана: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр ...
Руслана: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Руслана: Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.
(Шорох, раздается взрыв)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Руслана: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Руслана: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Руслана: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?
(Женским голосом сбоку кто-то кричит Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!).
Руслана: Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделается к нему видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Руслана: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перекинула. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Руслана: Давайте. Шевелитесь.
Смотрите также, что известно о семье луцкого захватчика.
по теме
Захват автобуса в Луцке: Шмыгаль отреагировал на требования террориста
Во вторник, 21 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на требования "луцкого террориста"
Захват в Луцке: террорист пытается сбить летающий над заложниками дрон (видео)
По последним данным, террорист пытается сбить дрон
Захват в Луцке: террорист подпустил к автобусу полицию
Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками
Захват автобуса: в Луцк едет жена террориста
В доме Максима Кривоша проводят обыски
Захват автобуса в Луцке: Аваков доложил о ситуации
Во вторник, 21 июля, глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам