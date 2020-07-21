Террорист провел разговор с Зеленским - Офис президента [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, террорист переговорил с Зеленским. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, после чего тот отпустил трех человек.
Ранее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что об освобождении с захватчиком договорился замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.
Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
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