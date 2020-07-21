В Луцке захватили автобус с пассажирами, полиция оцепила центр города (видео) [ Редактировать ]
В Луцке из-за стрельбы полиция перекрыла центр города, сообщает местное информагентство "Конкурент".
Посреди Театральной площади стоит автобус сообщением Берестечко-Красиловка. В нем находятся пассажиры, стекла автобуса выбиты. Со стороны автобуса время от времени слышны выстрелы.
На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники. Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.
В центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.
"Суспільне Волинь" ведет трансляцию.
Ранее сообщалось, что в Киеве в жилом доме взорвали банкомат.
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