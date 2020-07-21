СБУ признала захват заложников в Луцке террактом [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту захвата заложников в луцком автобусе.
Об этом сообщает "Конкурент" со ссылкой на пресс-секретаря УСБУ в Волынской области Иванну Полищук.
По ее словам, СБУ возбудило дело по статье "террористический акт".
По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка-Берестечко следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что полицейский передал заложникам в автобусе продукты питания и воду. Люди 9 часов находятся взаперти.
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