Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту захвата заложников в луцком автобусе.

Об этом сообщает "Конкурент" со ссылкой на пресс-секретаря УСБУ в Волынской области Иванну Полищук.

По ее словам, СБУ возбудило дело по статье "террористический акт".

По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса Красниловка-Берестечко следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что полицейский передал заложникам в автобусе продукты питания и воду. Люди 9 часов находятся взаперти.