Захват автобуса в Луцке: Зеленский выполнил условие террориста [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, президент Украины пошел на условия, выдвинутые террористом, который взял в заложники автобус в Луцке.
Соответствующее видео президент выложил на своей странице в Facebook.
"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - сказал президент.
Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
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Так, захватчик автобуса утверждает, что если власти выполнят его требования, "все будет нормально"