Убили батька на очах у маленького хлопчика. На Київщині, під Борисполем кілер під час руху розстріляв автомобіль, у якому їхав бізнесмен, керівник боксерського клубу - Ігор Плекан. Із ним у салоні був семирічний син. Але хлопчика убивця не чіпав, а наказав - тікати.

За інформацією, що з'явилась у ЗМІ, загиблий міг бути пов'язаний із криміналом. Про резонансне вбивство - Руслан Смєщук.

Київського бізнесмена та віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана вбили просто у його авто, поблизу цього залізничного переїзду. Місце для засідки вигідне, глухе, із багатьма укриттями по обидва боки шляху. А перед коліями водії скидають швидкість. Пістолетні постріли почули в сусідньому дачному кооперативі. Проте особливого значення їм не надали. Подумали, може в полях чи посадці мисливці розважаються.

Олексій, місцевий житель:

Это было вечером в 5 или 6 часов - точнее трудно сказать, мы особо за временем не следим. Мы с бабушкой гуляли. И выстрелы были слышны в принципе, но трудно было сказать что это были за хлопки. И мы пошли гулять и гуляли по этой улице. А следом там уже минут через десять первая полицейская машина приехала.

Поліція зреагувала доволі швидко. Місцину перекрила, патрулі тут чергують і досі. Шукають нападника.

- К нам приходила поліція і питала чи ми не бачили чоловіка в камуфляжі. - В камуфляжі? - Так! - Ми їхали як раз на дачу, а там була поліція і нас не пускали.

У поліції це вбивство коментують дуже обережно. Проте підтвердили: розшукують одного кілера. Окрім того повідомили, що в машині їхав ще й семирічний син убитого.

Віталія Грохольська, речниця поліції Київської області:

Невідома особа здійснила прицільні постріли у водія, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району. Від отриманих поранень він помер. Також встановлено, що в салоні був хлопчик - він не постраждав.

Хлопчика вбивця не зачепив - навпаки випустив із машини, наказав тікати. У поліції відпрацьовують декілька версій убивства - усі вони пов'язані з професійною, діловою та іншою діяльністю Ігоря Плекана.