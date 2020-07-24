Під Борисполем кілер убив батька на очах у маленького хлопчика [ Редактировать ]
Убили батька на очах у маленького хлопчика. На Київщині, під Борисполем кілер під час руху розстріляв автомобіль, у якому їхав бізнесмен, керівник боксерського клубу - Ігор Плекан. Із ним у салоні був семирічний син. Але хлопчика убивця не чіпав, а наказав - тікати.
За інформацією, що з'явилась у ЗМІ, загиблий міг бути пов'язаний із криміналом. Про резонансне вбивство - Руслан Смєщук.
Київського бізнесмена та віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана вбили просто у його авто, поблизу цього залізничного переїзду. Місце для засідки вигідне, глухе, із багатьма укриттями по обидва боки шляху. А перед коліями водії скидають швидкість. Пістолетні постріли почули в сусідньому дачному кооперативі. Проте особливого значення їм не надали. Подумали, може в полях чи посадці мисливці розважаються.
Олексій, місцевий житель:
Это было вечером в 5 или 6 часов - точнее трудно сказать, мы особо за временем не следим. Мы с бабушкой гуляли. И выстрелы были слышны в принципе, но трудно было сказать что это были за хлопки. И мы пошли гулять и гуляли по этой улице. А следом там уже минут через десять первая полицейская машина приехала.
Поліція зреагувала доволі швидко. Місцину перекрила, патрулі тут чергують і досі. Шукають нападника.
- К нам приходила поліція і питала чи ми не бачили чоловіка в камуфляжі. - В камуфляжі? - Так! - Ми їхали як раз на дачу, а там була поліція і нас не пускали.
У поліції це вбивство коментують дуже обережно. Проте підтвердили: розшукують одного кілера. Окрім того повідомили, що в машині їхав ще й семирічний син убитого.
Віталія Грохольська, речниця поліції Київської області:
Невідома особа здійснила прицільні постріли у водія, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району. Від отриманих поранень він помер. Також встановлено, що в салоні був хлопчик - він не постраждав.
Хлопчика вбивця не зачепив - навпаки випустив із машини, наказав тікати. У поліції відпрацьовують декілька версій убивства - усі вони пов'язані з професійною, діловою та іншою діяльністю Ігоря Плекана.
по теме
В Киеве сын зверски убил отца
56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из больниц Киева
У селі під Києвом за загадкових обставин загинув юнак: хто винен
У селі Малютянка під Києвом за дивних обставин загинув 17-річний юнак. Рідні стверджують - його на смерть забила битами група молодиків, чому є докази і свідки
У Києві вбили слідчого в особливо важливих справах СБУ
Правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті. У потерпілого також були вивернуті кишені та відсутнє взуття
В США впервые за 17 лет казнят заключенного
Исполнение смертного приговора отложили из-за пандемии коронавируса
Дві доби до перемир'я: на фронті не спадає рівень агресії
У ніч проти понеділка на фронті має стихнути зброя. Однак поки що на Донбасі геть не тихо