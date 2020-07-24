Знамениту християнську святиню - Софійський собор у Стамбулі - таки перетворили на мечеть. Сьогодні там уперше за 86 років відбувся намаз.

Храм - це всесвітня спадщина ЮНЕСКО, донині був музеєм. Та турецький президент Реджеп Ердоган вирішив інакше. І незважаючи на міжнародний скандал та критику християнського світу, змінив статус Святої Софії. На перший намаз - зібралися тисячі мусульман, приїхав і Ердоган. Через карантин у середину впустили тільки кілька сотень вірян. При цьому християнські фрески завісили тканиною. Опоненти Ердогана впевнені, що статус собору змінили з політичних міркувань.