У Стамбулі знамениту християнську святиню перетворили на мечеть [ Редактировать ]
Знамениту християнську святиню - Софійський собор у Стамбулі - таки перетворили на мечеть. Сьогодні там уперше за 86 років відбувся намаз.
Храм - це всесвітня спадщина ЮНЕСКО, донині був музеєм. Та турецький президент Реджеп Ердоган вирішив інакше. І незважаючи на міжнародний скандал та критику християнського світу, змінив статус Святої Софії. На перший намаз - зібралися тисячі мусульман, приїхав і Ердоган. Через карантин у середину впустили тільки кілька сотень вірян. При цьому християнські фрески завісили тканиною. Опоненти Ердогана впевнені, що статус собору змінили з політичних міркувань.
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