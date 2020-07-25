Довічне ув'язнення отримав підліток у США за стрілянину у школі. Трапилося це торік, 7 травня в одному з навчальних закладів штату Колорадо. 17-річний Алек Маккіні приніс зброю і почав стріляти по однокласниках. Один школяр загинув, ще восьмеро дістали поранення.

Пізніше нападник виступив із заявою, в якій взяв на себе відповідальність за скоєне та попросив вибачення в постраждалих. Його спільник - Девон Еріксон - своєї провини не визнав. Суд над ним розпочнеться у вересні.