Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки, анонсированная в апреле. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

Активировать экспериментальную функцию принудительно можно следующим образом:

скачать версию 6.3;

нажать 10 раз на значок "настройки" (Settings), после чего откроется дебаг-меню (Debug);

включить в меню "экспериментальные функции" (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок "Video call". Чтобы совершить видеозвонок, у собеседника также должна быть включена такая функция.

Когда функция станет полностью доступна на всех мобильных платформах, не сообщается. Telegram обещал, что запустит функции групповых видеозвонков до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что сервис групповых видеозвонков запустил Facebook и российские Mail.ru и "ВКонтакте". Анонсировала скорое появление собственного сервиса видеозвонков под названием "Duo" компания Google, в ближайшее время можно будет общаться по видео и в приложении WhatsApp.