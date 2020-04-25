Facebook запускает сервис групповых видеозвонков [ Редактировать ]
Компания Facebook запускает сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms. В видеоконференциях смогут принимать участие до 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что Messenger Rooms позволит "проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы".
"Создайте "комнату" с Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеовызову любого, даже того, у кого нет аккаунта в Facebook. В "комнату" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени звонков не будет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Skype Meet Now потеснил Zoom новыми возможностями.
по теме
Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom
Запрет связан с небезопасностью приложения
Facebook представила новый сервис для активных геймеров
Facebook запустила свой аналог Twitch и Mixer - стриминговый онлайн-сервис
Мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях (видео)
Мужчина виртуально клонировал себя, чтобы не тратить время на скучные видеоконференции
Apple и Google будут отслеживать контакты инфицированных коронавирусом
Apple и Google с помощью Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших COVID-19
Facebook создала мессенджер для влюбленных
Приложение бесплатное и доступно только на iOS