Компания Facebook запускает сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms. В видеоконференциях смогут принимать участие до 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Messenger Rooms позволит "проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы".

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"Создайте "комнату" с Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеовызову любого, даже того, у кого нет аккаунта в Facebook. В "комнату" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени звонков не будет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Skype Meet Now потеснил Zoom новыми возможностями.