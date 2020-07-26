У Дніпрі вибухнула маршрутка [ Редактировать ]
У Дніпрі вибухнула маршрутка. Одна пасажирка травмувалася. У салоні розірвався бак з охолоджувальною речовиною. Гарячою парою жінці обпекло ліву руку. Постраждала самостійно обробила рану. Тепер думає написати скаргу на перевізника.
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