Чи впровадять знову тотальний карантин у Європі

Україна ще не впоралася з першою, а в Європі вже на повну готуються до нового удару COVID-19. Через спалах в Іспанії - Велика Британія та Норвегія запровадили 14-денний карантин для тих, хто повертається звідти