Припинення вогню та звільнення в'язнів: Володимир Зеленський обговорив важливі питання з президентом Росії [ Редактировать ]
Про звільнення Сулейманова та інших українських в'язнів Володимир Зеленський сьогодні говорив телефоном із Володимиром Путіним. Порушили і питання припинення вогню та місцевого самоврядування на Донбасі - йдеться у заяві Офісу президента України.
Цієї ночі на Сході стартує чергове перемир'я. Сторони мають дотримуватися цілковитого припинення вогню, у тому числі і снайперського. Проте останні дві доби ситуація на лінії розмежування зовсім не мирна. Щонайменше п'ятнадцять обстрілів з боку бойовиків, навіть із застосуванням мінометів. Під вогнем супротивника селища Троїцьке та Зайцеве. Там аж загорілися будинки.
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