Про звільнення Сулейманова та інших українських в'язнів Володимир Зеленський сьогодні говорив телефоном із Володимиром Путіним. Порушили і питання припинення вогню та місцевого самоврядування на Донбасі - йдеться у заяві Офісу президента України.

Цієї ночі на Сході стартує чергове перемир'я. Сторони мають дотримуватися цілковитого припинення вогню, у тому числі і снайперського. Проте останні дві доби ситуація на лінії розмежування зовсім не мирна. Щонайменше п'ятнадцять обстрілів з боку бойовиків, навіть із застосуванням мінометів. Під вогнем супротивника селища Троїцьке та Зайцеве. Там аж загорілися будинки.