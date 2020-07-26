Заборонений TikTok. Популярний у всьому світі сервіс коротких відео в Америці хочуть оголосити поза законом. Кажуть, "шпигує за нами".

Які докази наводять у Вашингтоні? Дмитро Анопченко знає, чому, можливо, і Вам треба видалити цей додаток зі свого смартфона.

TikTok - це такий собі Youtube для підлітків. Ролики короткі, 15 секунд щонайдовше і вони для тих, хто хоче просто посміятися. Причому гумор, м'яко кажучи, невибагливий.

Але цей формат завоював світ і несподівано захопив також дорослу аудиторію. Коли додаток вийшов на американський ринок, його щодня завантажували частіше, ніж Facebook, Instagram та Youtube разом узяті.

Китайський TikTok неймовірно популярний в Америці. Тут зараз майже 14 з половиною мільйонів користувачів і половина з них з'явилася лише за останні пів року. Але зараз влада каже, що він шпигує за користувачами і готова оголосити йому війну.

Здавалося б, невинна розвага, але американські фахівці встановили - TikTok зчитує зі смартфона надто багато особистої інформації. А зважаючи на те, що встановлювали його не тільки студенти, а й держчиновники та, приміром, працівники критично важливих для Америки підприємств, - це прямий шлях до кібератак, - відверто кажуть у Держдепі. Майк Помпео не відкидає навіть блокування на всій території країни.

Майк Помпео, Державний секретар США:

Дані американських громадян, які вони мають на смартфонах. Ми хочемо бути впевненими, що китайська компартія не може легко до них дістатися. І те, що ця адміністрація робить, - просто намагається не дати китайцям доступу до приватної інформації громадян США.

Подробиці щодо своєї експертизи спецслужби не розголошують. Але зі слів радника Трампа з Нацбезпеки, зокрема чітко встановлено, що всі зібрані дані - мобільний додаток передає в Пекін. А ні для кого не секрет, що китайська влада має безпосередній доступ до комп'ютерних мереж будь-якої компанії країни, це - обов'язкова умова, без якої бізнес просто закриють. Дійшло до того, що Палата представників Конгресу внесла в проєкт оборонного бюджету Америки пункт про заборону використання TikTok у будь-яких держструктурах і будь-ким із дерслужбовців, записавши: "додаток становить загрозу національній безпеці США".

Єдиний спосіб врятувати бізнес і заслужити "помилування" Трампа - дати країні роботу в умовах рекордного безробіття. І TikTok тепер заявляє: готовий створити в Америці 10 тисяч робочих місць. Найняти програмістів, маркетологів і менеджерів у штатах, які найбільше постраждали від пандемії.

Сильний крок: Трампові, щоб його переобрали, як повітря, потрібна робота для американців. Але президента це не підкупило. І Білий дім розглядає зараз можливість внести "додаток для розваг" до чорного списку Міністерства торгівлі, після цього будь-яка американська компанія не зможе надавати його користувачам для завантаження. А Facebook так і зовсім готується захопити простір, запропонувавши у п'ятдесяти країнах свій, подібний додаток, але - як обіцяють - "чистий". "Тільки розваги і без шпигунства". І ті, кому TikTok припав до душі, тепер гірко жартують: мовляв, вибір невеликий. Якщо не видалиш, то китайський додаток і надалі доставлятиме кумедне відео, але ціною буде те, що файл на тебе у китайських спецслужбах щохвилини ставатиме докладнішим.