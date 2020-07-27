В воскресенье, 26 июля, в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области 39-летний житель поссорился с владельцем дома, у которого был в гостях, и бросил в его сторону гранату. В результате взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Правоохранители выяснили, что 51-летний пострадавший по месту жительства распивал спиртные напитки со знакомым. Во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего гость вынул из кармана предмет, похожий на гранату РГД-5, вынул предохранительную чеку, положил ее на стол, отошел к входной двери и бросил на пол в сторону потерпевшего. С месте происшествия злоумышленник скрылся.

В результате подрыва гранаты пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, множественных осколочных ранений грудной клетки, живота, головы и нижних конечностей, травматического шока второй степени. Мужчину госпитализировали.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника по месту жительства. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты боеприпаса (предварительно, гранаты РГД-5), а также другие вещественные доказательства. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По факту происшествия начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263). Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, также назначены экспертизы.

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