Во вторник, 7 июля, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные напали и ограбили автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.

Злоумышленники завладели крупной суммой денег - порядка 2,5 млн грн. Также они забрали с собой табельный пистолет охранника.

На сайте "Укрпочты" сообщается, что неизвестные подорвали служебный автомобиль, который доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны - Лохвица. В результате взрыва двое работников "Укрпочты" - охранник и водитель - получили телесные повреждения. Охранник с серьезными травмами находится в реанимации Лубенской горрайонной больницы.

О поиске преступников "Фактам" рассказал начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Правоохранители, работающие сейчас на месте происшествия, устанавливают, каким образом грабители остановили "Газель".По предварительным выводам, они бросили в кабину автомобиля взрывное устройство. В области введен план "Перехват". На въездах в областной центр проверяют автотранспорт. Решается вопрос о внесении сведения в Единый реестр по факту разбоя и покушения на убийство. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное.

Ранее сообщалось, что под Винницей неизвестные взорвали банкомат и унесли миллион гривен.