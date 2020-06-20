В Станице Луганской, в жилом доме случилась жуткая трагедия - сдетонировало взрывное устройство в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщила в Facebook представитель правоохранителей Татьяна Погукай.

По данным правоохранителей - взрыв произошел в частном доме на улице Николая Гоголя - сдетонировало неустановленное взрывное устройство, в результате чего от полученных травм погибли хозяева дома – мужчина 1962 г.р и женщина 1968 г.р.

фото: facebook

Как сообщает Татьяна Погукай, в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о взрыве.

В 16.09 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя, произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП, отдела полиции и прокуратуры.

Стоит отметить, что правоохранителями предварительно было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой, привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно граната Ф-1).

фото: facebook

Данный факт внесен в ЕРДР.

На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

фото: facebook

Напомним, ранее на Луганщине правоохранители задержали террориста, который планировал ряд террористических действий.

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