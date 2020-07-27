На Крещатике произошел пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 27 июля, в Киеве, на Крещатике, произошел пожар в административном здании. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
27 июля в 8:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Крещатик, 12, что в Шевченковском районе столицы.
Пожарные установили, что возгорание возникло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания, которое сопровождалось сильным задымлением. В 8:53 спасатели ликвидировали возгорание, после чего провели работы по выпуску дыма из помещений.
На месте было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что под Киевом гоорела мусорная свалка.
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