Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, ранее занимавший должность заместителя прокурора.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Венедиктова отметила, что ожидает от нового руководителя столичной прокуратуры эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - сказала генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал различные должности - от следователя прокуратору до замначальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Кипер был уволен по люстрации, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева признал увольнение незаконным и обязал восстановить экс-прокурора.

9 июня 2020 года приказом Генерального прокурора Кипер был снова назначен на должность заместителя прокурора Киева, ему выплатили 800 тысяч гривен компенсации.

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