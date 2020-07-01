Назначен новый прокурор Винницкой области [ Редактировать ]
Новым прокурором Винницкой области назначен Александр Бутович. До назначения в Винницу он работал в Офисе генпрокурора. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что в среду, 1 июля, состоялось представление Бутовича на посту прокурора Винницкой области.
По словам замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, в регионе уровень преступности меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.
"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - добавил Мамедов.
Александр Бутович работает в органах прокуратуры с 1998 года. До назначения занимал должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации, Офиса генпрокурора.
До Бутовича прокуратуру Винницкой области с декабря 2019 года возглавлял Константин Меримерин.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил 27 судей.
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