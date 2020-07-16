Рада назначила главу Антимонопольного комитета [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую новым главой Антимонопольного комитета Украины.
Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3856. "За" проголосовали 255 парламентариев.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Верховная Рада постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность председателя Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте документа.
До назначения на должность первого заместителя главы АМКУ Пищанская занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест". Также она работала директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".
Кроме того, с 2004 по 2015 год Ольга Пищанская работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил семерых замминистров.
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