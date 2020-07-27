Близ столичного памятника "Родины-матери" установят 90-метровый флагшток с флагом 16 на 24 метра.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации, сооружение откроют 23 августа, его приурочат к 30-летию первого поднятия украинского флага.

Друзья! Сегодня 30 лет с момента поднятия Государственного флага Украины возле здания столичной мэрии. Именно в Киеве, на Крещатике, 36 взвился тогда первый украинский флаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в Киеве появился и самый главный флаг страны.

Отмечается, что проект по установке флагштока – благотворительный, на него не тратили бюджетных средств.

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине может появится еще один флаг. Ему планируют присвоить звание Флага Национального Достоинства.