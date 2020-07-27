В Киеве появится "рекордный" флаг Украины [ Редактировать ]
Близ столичного памятника "Родины-матери" установят 90-метровый флагшток с флагом 16 на 24 метра.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации, сооружение откроют 23 августа, его приурочат к 30-летию первого поднятия украинского флага.
Друзья! Сегодня 30 лет с момента поднятия Государственного флага Украины возле здания столичной мэрии. Именно в Киеве, на Крещатике, 36 взвился тогда первый украинский флаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в Киеве появился и самый главный флаг страны.
Отмечается, что проект по установке флагштока – благотворительный, на него не тратили бюджетных средств.
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине может появится еще один флаг. Ему планируют присвоить звание Флага Национального Достоинства.
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