В Шотландии за 500 тысяч фунтов стерлингов (16 907 280 гривен) продают необитаемый остров. Об этом сообщает Metro.

Издание отмечает, что во столько же может обойтись квартира в Лондоне. Остров площадью 42 гектара располагается посреди озера Лох-Ломонд. Он покрыт густой растительностью и является необитаемым на протяжении 20 лет.

Добраться до него можно только на лодке. На острове расположен деревянный дом, построенный в 1920-е годах. Его разрешено снести, а также выдано разрешение на постройку дома с пятью спальнями.

Новые жильцы также смогут сделать лодочную станцию, пирс и возвести дополнительную хижину.

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