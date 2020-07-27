Пандемия коронавируса усилилась: в ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.
"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/OaJ1WE7Poi— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020
Ранее мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 случаев COVID-19.
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