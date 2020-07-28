Сейчас от власти зависит, как скоро в Украине наступит мир - Юрий Бойко [ Редактировать ]
О мире и объединении Украины говорил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в Киево-Печерской лавре в День великого праздника - 1032-ой годовщины Крещения Киевской Руси.
"С крещения получило развитие все общество. Для нас это особенно актуально, потому что одна из главных заповедей христианства - "не убий". Сегодня, когда все еще не завершен военный конфликт на востоке Украины, очень важно, чтобы все христиане объединились и в стране, наконец, наступил мир", - сказал Юрий Бойко.
Политик подчеркнул, что с перемирием, объявленным на востоке страны, все украинские граждане связывают большие надежды.
"Люди ждут и очень надеются на скорое окончание военного конфликта. Все хотят, чтобы в Украине наступил мир. И мы должны сделать все, чтобы это произошло как можно скорее. А для этого нужны поступки - не слова, а дела. Это, то, что должны делать политики, которые находятся при власти. Люди должны видеть, что страна идет вперед", - подчеркнул Юрий Бойко.
Он также выразил надежду, что в следующем году торжества, посвященные Крещению Руси, пройдут более масштабно.
"Это очень торжественное мероприятие, и мы хотим, чтобы оно вернулось. Мы все на это рассчитываем. Как и все в мире, мы надеемся, что человечество справится с эпидемией. И уже в следующем году эти торжества пройдут масштабно, с крестным ходом, как привыкли верующие и как это происходило многие годы", - отметил Юрий Бойко и пожелал всем украинцам мира и добра.
"Самое главное, чтобы в стране скорее наступил мир, а во всех домах были тепло, уют и стабильность. Это то, чего хотят все украинцы, и это то, чего я желаю всем нашим гражданам", - сказал Юрий Бойко.
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