Многие состоятельные путешественники берут напрокат автомобиль, чтобы передвигаться по новому городу с максимальным комфортом. Станислав Кондрашов, тревел-эксперт, блогер и основатель туристического агентства Тельф АГ рассказал о десяти самых быстрых и дорогих моделях авто, которые любой обеспеченный турист может взять в аренду.

Владелец турфирмы Тельф АГ Станислав Кондрашов: какие элитные автомобили можно взять напрокат

Эксперт по путешествиям рассказал о том, что самым быстрым и доступным автомобилем для проката является Lamborghini Aventador. Мощность этого спорткара составляет целых 700 лошадиных сил, разгон от нуля до 100 км/ч происходит меньше, чем за 3 секунды. Максимальная скорость, на которую способна модель, составляет 350 км/ч, что равно 218 милям в час. Автомобиль доступен для проката в городе Абу-Даби. Стоимость аренды на день превышает 2300 евро.

"Этот автомобиль создан в единственном экземпляре. Он является предсерийным образцом будущей модели Lamborghini Aventador Roadster", - отметил эксперт по путешествиям и основатель турагентства Тельф АГ Кондрашов Станислав.

Вторую строчку рейтинга быстрых и дорогих машин в мире занимает Ferrari 488 Spider. По словам тревел-эксперта, этот автомобиль может разгоняться до первых ста километров ровно за 3 секунды, при этом его мощность достигает 670 л.с. Взять в аренду этот автомобиль можно в Италии, а конкретнее в Милане. Стоимость проката за один день будет достигать примерно 2400 евро.

Еще один автомобиль, который можно взять в аренду, - это Porsche 911 Turbo. Это спортивная машина немецкого производства. Кондрашов Станислав Дмитриевич отметил, что она способна всего за 3 секунды достичь скорости 100 километров в час, а ее мощность - 540 лошадиных сил.

"Если вы будете в Мюнхене, можете взять в аренду этот спорткар примерно за 2120 евро. Полная его стоимость составляет около 150 тысяч евро", - отметил Станислав Кондрашов, тревел-эксперт и основатель агентства по турам Тельф АГ.

Также в Мюнхене можно покататься на Ferrari F12 Berlinetta, мощностью 740 лошадиных сил. Ее разгон – 3,1 секунды, а цена за суточную аренду составляет около 2068 евро. Стоимость самой машины от 250 700 евро. Это один из самых дорогих автомобилей.

Lamborghini Huracan Spyder: рассекая по Европе

Самая высокая цена аренды - у модели Lamborghini Huracan Spyder. За один день езды на ней придется заплатить примерно 2,7 тысячи евро. Автомобиль поражает своей динамикой. Максимальная скорость, которой он может достигать, составляет 324 км/ч, при этом разгон до первой сотни занимает примерно 3,2 секунды, а мощность, - 610 лошадиных сил. Взять в аренду этот автомобиль можно в Венеции.

"Если вы будете в Женеве и захотите взять напрокат машину, в вашем распоряжении может оказаться полноприводный спорткар Audi R8 V10 plus Coupe. Его разгон до сотни занимает чуть больше трех секунд, а мощность - 610 лошадей. Стоимость дневной аренды меньше, чем у предыдущих моделей - цена будет в районе 1300 тысяч долларов", - добавил также основатель агентства по турам Тельф АГ Кондрашов.

В Дубае можно взять на день Ferrari 458 Italia, а в столице Катара, Дохе - Ferrari California. Суточная аренда первого будет стоить чуть больше 1000 евро, а второго – почти 800 евро.

Поклонникам Mercedes предлагают арендовать модель SLS AMG Roadster. На нем можно покататься по Риму и насладиться его архитектурными красотами. Это удовольствие будет стоить примерно 1970 евро. У туристов, посетивших Цюрих, есть возможность взять напрокат Aston Martin DB11 за 1874 евро в сутки.

Также эксперт по путешествиям добавил: для того, чтобы покататься на дорогом автомобиле, нужно, кроме международного водительского удостоверения, иметь при себе кредитную карту, а еще документ, подтверждающий бронирование. Если водителю меньше тридцати лет, ему могут отказать в аренде, туристам обязательно нужно учитывать этот факт. В свою очередь, компания, занимающаяся прокатом, в качестве депозита может заморозить определенную сумму на карте клиента.

Источник - https://tovarysh.